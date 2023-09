Kultur in Kamp-Lintfort Musiker erzählt die Sinatra-Story im Schirrhof

Die Sinatra Story geht in die Theatersaison 2023/ 2024 und gastiert auf Einladung des Vereins Kulturcamp in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Kamp-Lintort am Sonntag, 24. September, 19 Uhr, erstmals im Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, in Kamp-Lintfort. Der Oldenburger Jens Sörensen lässt als einer der besten Frank-Sinatra-Interpreten Europas den legendären Entertainer wieder aufleben. Der Künstler präsentiert eine musikalisch-biographische Zeitreise durch das bewegte Leben und die einmalige Musik des Entertainers Frank Sinatra. Entlang der Stationen einer ergreifenden Karriere zeichnet er Sinatras Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen und allen Hits, die zu Meilensteinen der Musikgeschichte geworden sind, nach. Lässig schnippend swingt er zu Songs wie „Come fly with me“ oder „The lady is a tramp“ über die Bühne, flirtet wie einst „Ol‘ Blue Eyes“ mit den Damen im Publikum und gewährt seinen Gästen mit emotionalen Texten und Klassikern wie „Fly me to the moon“ und „My way“ tiefe Einblicke in seine Seele. Mit der „Sinatra Story“ erfüllt sich der Sänger und Entertainer aber auch einen eigenen Traum: Nach langjähriger Arbeit als Frontman einer professionellen Band sowie bei Produktionen im Oldenburgischen Staatstheater bringt er die Lebensgeschichte Frank Sinatras als eigene Show auf die Bühne. Seit 2005 tourt Jens Sörensen sehr erfolgreich mit der „Sinatra Story“ quer durch die Republik und im europäischen Ausland. Unterstützt wird dieser Abend von der Volksbank Niederrhein und vom Kulturbüro Kamp-Lintfort.