Kultur in Kamp-Lintfort Musical-Truppe gastiert im Neuen Jahr in der Stadthalle

Die Produktion „Musical Highlights“ gastiert am Sonntag, 21. Januar 2024, 18 Uhr, wieder in Kamp-Lintfort. Das Ensemble, das die Musikbegeisterten seit vielen Jahren immer nach der Jahreswende mit seinen Shows unterhält, kommt 2024 mit einem neuen Programm und neuer Besetzung in die Stadthalle. Die Produktion „Musical Highlights“ setze auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem Erlebnis für jeden Musicalliebhaber werden lasse, betonen die Veranstalter. Es würden nur die Highlights geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musicalstädte unternehmen müsse.