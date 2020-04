Kultur in Kamp-Lintfort : Museum Kloster Kamp präsentiert Ausstellung jetzt in einem Videoclip

Museum Kloster Kamp präsentiert Ausstellung jetzt in einem Videoclip

Kultur in Kamp-Lintfort

Die Ausstellung in der Schatzkammer des Museums Kloster Kamp ist jetzt zu sehen, ohne dass sich die Türen öffnen. Foto: Frank Reinert

Videobotschaften aus dem Kloster Kamp. Fotograf Frank Reinert produzierte Clip über die Ausstellung „Mit neuen Augen - ein anderer Blick auf Kloster Kamp“.

Dass Frank Reinert auch Musikproduzent ist, merkt man dem vier Minuten dauernden Beitrag jede Sekunde an, denn neben raschen Schnitten und jeder Menge Stimmung versetzt der eigens kreierte Sound den Betrachter in gute Laune. Genau das Richtige für ungewöhnliche Zeiten.

Das merkt man auch Dr. Peter Hahnen an, der als Kurator mit ebenso ehrlichen wie informativen Worten in die Ausstellung einführt. Gemeinsam mit Reinert entwickelte er vor drei Jahren die Idee zu der ungewöhnlichen Ausstellung, die Kloster Kamp mit liebevoller Freude am (leicht zu übersehenen) Detail von seiner ästhetisch hochkarätigen Seite zeigt.