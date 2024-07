Zechenpark in Kamp-Lintfort Montbretien blühen am Quartiersplatz

Ein echter Hingucker ist zurzeit die leuchtend rote Blüte der Sorte Lucifer in der 3000 Quadratmeter großen naturnahen Staudenpflanzung am Quartiersplatz. „Montbretien, auch Crocosmia genannt, stammen ursprünglich aus Südafrika und sind ausdauernde Knollenpflanzen. Die trichterförmigen Blüten sitzen zweireihig auf langen und überhängenden Rispen, die sich tänzerisch im Wind wiegen“, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. „Zu den Montbretien passen Stauden und Gräser in Rot- und Orangetönen“, heißt es weiter. Die Staudenpflanzung mit klimawandeltauglichen und insektenfreundlichen Pflanzen sei eine Zukunftspflanzung. Rhythmus, Abfolge und Wiederholung sorgten für ein blumiges Erlebnis. Mehr als 30 verschiedene Arten seien gepflanzt worden, so die Stadt, immer stünden einige Arten mit ihrer Blüte jeweils im Mittelpunkt. Dabei komme es nicht auf die einzelne Pflanze, sondern auf das Gesamtbild an. „Gepflanzt wurde in schmalen Reihen. Wenn die Blickrichtung quer zur Bänderung liegt, entsteht aus der Distanz der Eindruck einer blühenden Wiese.“