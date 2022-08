Event in Kamp-Lintfort : So genießt man den Sonnenuntergang im Zechenpark

Ein Eindruck vom „Sundowner“ im vergangenen Jahr. Die Besucher saßen auf mitgebrachten Picknick-Decken. Foto: Frank Reinert

Kamp-Lintfort Veranstalter Mo.Event lädt zum zweiten „Sundowner“ in den Zechenpark an der Friedrich-Heinrich-Allee ein. Die Premiere im vergangenen Jahr stieß auf große Resonanz. Was die Besucher am Samstag erleben können.

Als Veranstalter Mo.Event 2021 zum ersten Mal zum Sundowner in den Zechenpark einlud, hatte er nicht mit dieser großen Resonanz gerechnet. „Die Leute kamen mit Picknick-Decken in den Park und setzten sich auf die Wiesen, um gemeinsam einen lauschigen Abend zur verbringen und den Sonnenuntergang am Förderturm zu genießen“, erinnert sich Manfred Kant von Mo.Event ans letzte Jahr.

Und weil die Resonanz so groß war, findet die Veranstaltung in diesem Sommer eine Wiederholung. Der zweite Sundowner startet am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr im Zechenpark. Mo.Event bespielt dann wieder den Bereich vor der Sparkassen-Promenade, sorgt für Grillstand mit Würstchen und anderen würzigen Leckereien sowie für den Bierwagen. Auch Cocktails und Eis werden im Angebot sein.

Für den musikalischen Hintergrund sorgen DJ Miker Simon & DJ Sven. Auch ein Zelt wird aufgebaut, in dem die Besucher Schatten finden können. „Wir sind immer wieder auf die Veranstaltung mit der Bitte um Wiederholung angesprochen worden“, freut sich Manfred Kant. Der Eintritt ist auch in diesem Jahr frei. Der Sundowner ist nicht das einzige Format, das Mo.Event für den Zechenpark kreiert hat. 2021 fand im Lufre ein Oktoberfest statt. In der Adventszeit beteiligte man sich an der Realisierung des ersten Weihnachtsmarktes unterm Förderturm. „Es geht darum, das Quartier mit Veranstaltungen zu beleben“, berichtet Kant, der die Aufgabe im Auftrag von Investor Mo.Studio übernahm. Dieser hat rund 42.000 Quadratmeter Fläche auf dem insgesamt 60 Hektar großen Gelände erworben und möchte dort ein neues Wohnquartier realisieren.

Der Zechenpark an der Friedrich-Heinrich-Allee erfreut sich seit der Landesgartenschau 2020 großer Beliebtheit bei Ausflüglern von Nah und Fern.

