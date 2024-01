Fairer Handel in Kamp-Lintfort und Moers Der Weltladen macht mehr Umsatz

Dem Vorsitzender Reinhard Schmeer ist es wichtig, die Idee des fairen Handels schon bei Kindern und Jugendlichen fest zu verankern. So freut sich der ehemalige Asberger Pfarrer, mit Michelle Westermann eine hauptamtliche Eine-Welt-Promotorin neu im Team zu haben. „Ende November war sie zum Beispiel in der Kita „Wirbelwind“ in Kamp-Lintfort beim Adventsfest dabei“, erzählt der Theologe. „Neben dem Programm für die Kinder konnte sie so die Eltern zu einer Teeverkostung mit fair-gehandelten Tees einladen. Michelle Westermann ist fast am gesamten linken Niederrhein unterwegs zwischen Neuss und Rees.“