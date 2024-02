Ein Bahnanschluss für Kamp-Lintfort Die Niederrheinbahn fährt ab Dezember 2026

Die Planung sei so gut wie abgeschlossen, und man wolle den Bau konzentriert 2025 und 2026 durchführen, erläuterte Zweigel dem Gremium und zeigte sich zuversichtlich, den Zeitplan halten zu können. Denn viele Bahnübergänge und auch längere Streckenstücke von Repelen nach Kamp-Lintfort seien bereits vorhanden. Wie er berichtete, stellen der Neubau eines Gleisbogens in Moers-Rheinkamp und die Sanierung der Brücken die größten Herausforderungen dar. Für den Neubau des Gleisbogens seien Erdarbeiten nötig. „Es muss eine Schneise in den Hügel gegraben werden“, erläuterte der Projektleiter der Niederrheinbahn GmbH. Zudem müsse eine Bodenuntersuchung durchgeführt werden. Es handele sich außerdem um ein bewaldetes Gebiet, das als Ausgleichsfläche diene. Es müssten Ausgleichmaßnahmen durchgeführt werden, erklärte er.