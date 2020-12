Polizei-Einsatz in Kamp-Lintfort und Moers : Laserpointer blendet Hubschrauber-Pilot

Unbekannte haben am Samstag einen Hubschrauber-Piloten mit einem Laserpointer irritiert. Der Flug musste deshalb abgebrochen werden. Beamte der Duisburger Polizei haben jetzt einen Tatverdächtigen ausgemacht.

(RP) Aufgrund von Ermittlungen haben Duisburger Beamten am Dienstagnachmittag einen Tatverdächtigen ausgemacht, der für das Blenden eines Polizeihubschraubers am vergangenen Samstagabend (5. Dezember, 23:10 Uhr) im Bereich Kamp-Lintfort verantwortlich sein soll. Der 32-Jährige soll mit einem Laserpointer von einer Dachgeschosswohnung an der Augustastraße aus den Piloten mit dem grellen, grünen Licht irritiert haben. Die Hummel – so lautet der Funkrufname eines Polizeihubschraubers – war von Düsseldorf nach Rees unterwegs und musste wegen der Irritation durch den Laserpointer den Flug abbrechen.