Gegen die Vereinsamung in Kamp-Lintfort und Moers Geselliger Besucher kommt auf vier Pfoten

Die 90-jährige Moerserin Margareta Eisel und ihr drei Jahre älterer Mann Edmund nutzen dieses Angebot bereits. Sie können beide nur noch mit fremder Hilfe das Haus verlassen und freuen sich einmal die Woche auf den zweieinhalb Jahre alten Golden Retriever Winni und seine Besitzerin Birgit Paßmann. „Winnis Geburtsname war eigentlich ‚Balduin vom kleinen Glück‘. Das fanden wir zwar ziemlich passend für ihn, aber doch ein wenig zu lang. So haben wird ihn einfach in Winston umgetauft“ erzählte sie bei ihrem zweiten Besuch mit ihm bei den Eisels. „Oh, da bist du ja wieder“, begrüßte ihn Frau Eisel mit einem strahlenden Lächeln, und auch Winston, kurz Winni, schien sich über das Wiedersehen mit ihr zu freuen. Kaum an ihrem Sessel angelangt legte er sofort seinen Kopf auf ihre Knie und ließ sich zärtlich von ihr umarmen und streicheln. „Den kriegt sie nicht mehr wieder“, wandte sich die so beschmuste alte Dame glücklich an ihren Mann und warf dabei einen verschwörerischen Seitenblick auf Winnis Frauchen.