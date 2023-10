Jugend in Kamp-Lintfort Mobile Jugendarbeit bekommt einen neuen Wagen

Das neue Konzept der Mobilen Jugendarbeit sieht laut Stadt Kamp-Lintfort vor, die Aufenthaltsorte der Jugendlichen aufzusuchen, sie kennenzulernen und gegebenenfalls in entsprechende Hilfenetzwerke zu begleiten. Zusätzlich sollen die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angefahren werden. Auch der Materialtransport für Projekte werde durch den Wagen erleichtert. Aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes wurde ein Elektrofahrzeug favorisiert. Dieses ist unter anderem durch Landeszuschüsse finanziert worden, teilt die Stadt Kamp-Lintfort mit. Schon am ersten Tag habe man den neuen Wagen sinnvoll nutzen können: Die Mobile Jugendarbeit organisierte einen Ferienausflug in einen Escape Room nach Bochum. Auch Bürgermeister Christoph Landscheidt sah sich den neuen Wagen an und erklärte: „Mobilität ist für unsere Jugendarbeit besonders wichtig, um die Jugend auch außerhalb des Stadtkerns gut erreichen zu können.“