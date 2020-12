Weihnachtsaktion in Kamp-Lintfort : Senioren ein Stück Freude schenken

Ein paar persönliche Worte, ein Gedicht – fertig ist die Weihnachtsfreude für Senioren. Foto: Klotz

KAMP-LINTFORT Post, die Freude macht, so könnte man das Anliegen des Bildungsträgers CEC-Connect umschreiben. Von Unbekannt an Unbekannt lautet das Motto der Weihnachtspostaktion, die sich an Bewohner von Seniorenheimen richtet.

Die Tage bis zum Weihnachtsfest sind zwar gezählt, doch für einen weihnachtlichen Kartengruß bleibt genügend Zeit. Diese Überlegung hatte das Team von CEC-Connect an der Moerser Straße 250 in Kamp-Lintfort. „Wir bekamen die Anfrage der Stadt Kamp-Lintfort, für Menschen, die vom Sozialamt betreut werden, Weihnachtsgrüße zu schreiben und ihnen gute Wünsche zu übermitteln“, sagt Jennifer Klotz vom geschäftsführenden Vorstand des Bildungsträgers. Doch gleichzeitig kam ihr der Gedanke, dass es auch andere Zielgruppen gibt, die sich über Weihnachtsgrüße freuen würden.

„Uns kamen spontan die Bewohner von Seniorenheimen in den Sinn, die unter Corona-Bedingungen leben und vielleicht keinerlei Kontakte nach außen haben“, erinnert sich die 49-Jährige. Mit einer Mädchengruppe stemmte sie die Anfrage der Stadt. Es wurde gebastelt und Briefe mit Weihnachts- und Neujahrswünschen verfasst. Aber für das zweite Vorhaben brauchte sie Hilfe von außen und wandte sich an die Öffentlichkeit. „Denn gerade in Corona-Zeiten und mit dem zweiten Lookdown sind die Menschen, die in Seniorenheimen leben, von Einsamkeit zum Fest betroffen. Mit Grüßen können wir ein Stück Mut machen und Freude schenken“, so Jennifer Klotz.

Jennifer Klotz hofft, dass sich der Briefkasten von CEC-Connect am Wochenende noch füllt. Foto: Klotz

Info Aus der Flüchtlingshilfe hervorgegangen Prävention Seit vier Jahren arbeitet die Organisation CEC-Concect. Sie stammt aus der Flüchtlingshilfe und setzt mit Prävention auf den konfliktfreien Umgang und Chancengleichheit ohne Diskriminierung und Rassismus. Der Verein finanziert sich über Spenden und Projektmittel. www.cec-connect.de

Briefe an eine unbekannte Person zu schreiben ist sicherlich ungewohnt. Aber dem Ideenreichtum der Absender sind keine Grenzen gesetzt. Mit dem Aufruf, Grüße für Bewohner der Seniorenheime zu formulieren, kündigte sich eine Bandbreite an guten Wünschen an. Aus Neukirchen-Vluyn gingen gleich zwei Gedichte ein. „Alles Gute von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen und ein gutes Weihnachtsfest. Wir kennen uns zwar nicht, aber unsere Gedanken sind bei den Menschen, die alleine sind“, ist auf einer Karte zu lesen.

Es sind anrührende Grüße, die gerade zum Fest eine besondere Bedeutung bekommen werden. „Alltäglichkeiten werden formuliert“, sagt Jennifer Klotz. Manch älterer Mensch hat geschrieben und von seinem Leben erzählt. „Oftmals reicht schon eine weihnachtliche Postkarte mit einem Gruß, der beispielsweise Menschen mit Demenz gegeben wird. Schon das Bild sorgt für große Freude und stille Dankbarkeit“, so Jennifer Klotz.

Rund 30 Briefe und Karten hat sie bisher bekommen. „Wir brauchen aber wesentlich mehr, um sie an die Pflegestationen geben zu können“, so ihr Appell. Sie hofft, dass sich der Briefkasten an der Moerser Straße 250 am Wochenende noch füllt. Alle Briefe werden gegengelesen, deshalb sollten sie unverschlossen sein. Abgabeschluss ist Sonntag, 20. Dezember.