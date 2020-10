Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Mit Laga-Dauerkarte nach Überlingen und Ingolstadt

(aka) Dauerkarten-Besitzer können 2021 auch die Gartenschauen in Ingolstadt und Überlingen besuchen. Die Kamp-Lintforter Laga-GmbH ermöglicht ihnen jeweils einen Tagesbesuch.

Die letzten Tage der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort sind gezählt, doch da die Gartenevents in Ingolstadt und Überlingen aufgrund der Corona-Pandemie in das kommende Jahr verschoben wurden, haben Inhaber von Dauerkarten, die für die Laga in Kamp-Lintfort erworben wurden, auch 2021 die Möglichkeit, die Eintrittskarten zu nutzen. „Wir ermöglichen unseren Dauerkarteninhabern jeweils einen Tagesbesuch der Landesgartenschau in Ingolstadt und in Überlingen. Da diese allerdings aus gegebenem Anlass in das kommende Jahr verschoben wurden, können die Dauerkarten 2021 weiterhin genutzt werden“, erklärt Heinrich Sperling, Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 gGmbH. „Also bitte keine Dauerkarte nach Ende unserer Landesgartenschau wegschmeißen“, fügt er hinzu.