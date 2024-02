Ankerpunkt in Kamp-Lintfort Mit Entdeckerpass zur Route der Industriekultur

Der Entdeckerpass, eine bebilderte Broschüre auf rund 170 Seiten gebe, so die Herausgeber, einen umfassenden Überblick über die Industriekultur mit allen ihren Sehenswürdigkeiten. Angaben zu Barrierefreiheit sowie zur Anfahrt mit Pkw, Fahrrad und ÖPNV ergänzen den Entdeckerpass. Hinzu kommen Informationen zum radrevier.ruhr, mit dem die Route Industriekultur per Rad „erfahren“ werden kann. Auch die App „Perspektivwechsel – Ruhrgebietsgeschichte erleben“ wird vorgestellt. Wer seinen Entdeckerpass an acht Ankerpunkten abstempeln lasse, könne sich „eine Belohnung“ im Besucherzentrum Ruhr auf dem Welterbe Zollverein in Essen oder im Besucherzentrum Hoheward in Herten/Recklinghausen abholen, heißt es in einer Pressemitteilung.