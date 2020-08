Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Ministerinnen übernehmen Patenschaft für Blauglockenbaum

Kamp-Lintfort Auf der Landesgartenschau wurden Bäume mit Zukunft gepflanzt. Es handelt sich um Arten, die Hitze, Kälte und trockene Luft ertragen. Die Ministerinnen Ursula Heinen-Esser und Ina Scharrenbach sind seit Mittwoch Patinnen für einen Blauglockenbaum.

(RP) Auf Einladung des Verbandes Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau haben am Mittwoch die Ministerinnen Ina Scharrenbach und Ursula Heinen-Esser die Landesgartenschau besucht Die Landesministerinnen übernahmen eine Baumpatenschaft für einen Blauglockenbaum im Bereich des Quartiersplatzes im Zechenpark. „Bäume in der Stadt liegen mir sehr am Herzen. Sie sind ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige und grüne Stadtentwicklung. Sie produzieren Sauerstoff, binden CO 2 , sind Staubfilter, Lebensraum für Tiere und Insekten und damit zentraler Baustein eines funktionierenden Ökosystems. Deswegen übernehme ich gerne eine weitere Baumpatenschaft auf der Landesgartenschau“, sagt Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Während der Coronakrise hätten sich öffentliche Grünflächen als wertvolle Naherholungsbereiche erwiesen. Die städtische Natur ermögliche es, zumindest zeitweise der Enge von Räumen zu entfliehen, Spaziergänge und sportliche Aktivitäten zu unternehmen.