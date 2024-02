Kunst in Moers/Kamp-Lintfort Michaela Vahrenholt stellt in der Moerser „Röhre“ aus

Die k.o. Kulturoffensive Moers hat zur ersten Ausstellung des Jahres die Künstlerin Michaela Vahrenholt in die Kulturkneipe Röhre eingeladen. In der Ausstellung „Nach Maß“ stellt die Kamp-Lintforter Künstlerin realistische Malerei, gepaart mit naiver Kunst vor. Auf den Wänden der Kulturkneipe in Moers werden vielschichtige Arbeiten auf Leinwand im großen Format zu sehen sein. Mal sieht man Koi-Karpfen in einem Teich, mal blickt man in die Weite auf ein Kornfeld. Eines eint die Bilder der Kamp-Lintforter Künstlerin, die in Duisburg aufgewachsen ist und vor 15 Jahren ihre künstlerische Laufbahn begann – es sind farbenfrohe, fröhliche Motive. Sie verwendet verschiedene Techniken mit den Materialien Acryl und Öl auf Leinwand, bevorzugt keine konkrete Stilrichtung und ist offen für alles. Vahrenholt lebt seit bereits 25 Jahren in der ehemaligen Bergbaustadt und betreibt seit zehn Jahren die Kunstschule am Dachsberg, in der sie auch ihr Atelier beherbergt. Die Ausstellung „Nach Maß“ wird am Samstag, 17. Februar, ab 19 Uhr in der Röhre, Weygoldstraße 10, eröffnet und etwa acht Wochen zu sehen.