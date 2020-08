Musik in Kamp-Lintfort : Melodien aus Oper und Operette im Schatten des Kloster Kamp

KAMP-LINTFORT Musik in einer schönen Atmosphäre erlebten die Zuhörer im Rahmen des Kamp-Lintforter Kultursommers - trotz der notwendigen Corona-Abstandsregeln. Einige Besucher brachten sogar eigene Stühle mit.

Der Kamp-Lintforter Kultursommer ist am Sonntag unter dem Titel „Summertime“ mit einer bunten Mischung aus klassischen Opern- und Operetten-Melodien, bekannten Musical-Songs und überwiegend französischen Chansons in die dritte Runde gestartet. Wie schon die erste Veranstaltung mit dem Jazz-Trio „Manukai“ fand auch dieses Konzert auf dem Abteiplatz auf dem Kamper Berg statt. Es galten die Corona-Abstandsregeln. Biergarten-Bänke sorgten für den Abstand der Zuhörer untereinander. Einige der überwiegend älteren Besucher hatten vermutlich aus Bequemlichkeitsgründen dennoch ihre eigenen Stühle mitgebracht, blieben damit allerdings ebenfalls auf Abstand. Entsprechend entspannt war die Atmosphäre, als um Punkt 18 Uhr Pianist Jan Weigelt das fast dreistündige Konzert eröffnete.

Norbert Knabben begrüßte als langjähriger Organisator die Besucher, trat diesmal aber in erster Linie als Sänger in Erscheinung. Jan Weigelt und Knabben treten schon seit vielen Jahren als fester Teil des Ensembles „Canto Melodia“ beim Kamp-Lintforter Kulursommer auf. Sie wurden an diesem Abend von der Kölner Sopranistin Claudia Groß und ihrer in Duisburg heimischen Mezzo-Sopran-Kollegin Melanie Zink musikalisch unterstützt.