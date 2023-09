Lebensmittelkette am Niederrhein „Mein Real“ stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung

Die SB-Warenhauskette „Mein Real“ hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Einer Mitteilung von Real vom Freitag zufolge sind davon mehr als 5000 Beschäftige in 62 Märkten sowie der Zentrale in Mönchengladbach betroffen. Auch in Kamp-Lintfort gibt es einen Markt. Löhne und Gehälter sollen weitergezahlt werden. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung werde es ermöglichen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Standorten zu führen, hieß es.