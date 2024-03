Ausverkauf in Kamp-Lintfort „Mein Real“ schließt am 23. März endgültig

Bei „Mein Real“ an der Moerser Straße 223 in geht der Ausverkauf weiter, bevor die Filiale in gut zehn Tagen am 23. März endgültig schließt. Das Unternehmen kündigt in einer Pressemitteilung Preisnachlässe über alle Sortimente hinweg an. Tausende Produkte seien bereits reduziert worden. Nun würden weitere Reduzierungen folgen. Dabei gelte: nur solange der Vorrat reicht. Der Markt werde bis zur Schließung auch weiterhin regulär für die Kundinnen und Kunden in Kamp-Lintfort geöffnet bleiben. „Aufgrund der noch einmal ausgeweiteten Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote in Kürze vergriffen sein werden“, sagt Anna Kusmitsch, Geschäftsleiterin bei „Mein Real“ in Kamp-Lintfort.