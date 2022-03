Bildung in Kamp-Lintfort : Mediathek öffnete vor fünf Jahren

Kamp-Lintfort 2017 setzte die Stadt Kamp-Lintfort mit der Einrichtung der Mediathek an der Freiherr-vom-Stein-Straße Maßstäbe. Und die Entwicklung geht weiter. Leiterin Yvonne Frericks und ihre Kollegen planen schon für die nächsten fünf Jahre.

Ein Kraftakt war es, aber einer, der sich aus Sicht der Stadtspitze gelohnt hat: Vor fünf Jahren öffnete die Mediathek zusammen mit dem Bistro 26 an der Freiherr-vom-Stein-Straße erstmals ihre Pforten. „Wir haben einen Ort geschaffen, der den Bürgern sehr viel Aufenthaltsqualität bietet“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Eingerichtet wurde die Mediathek nach modernsten Konzepten in Räumlichkeiten des Rathauscenters, die mehr als 15 Jahre lang leer standen. Es entstand ein dritter Ort, sozusagen als Wohnzimmer der Stadt, den sich viele andere Stadtbibliotheken in der Region zum Vorbild nahmen. „Wir haben Maßstäbe gesetzt“, freut sich Kulturdezernent Christoph Müllmann.

Die Zahlen sprechen für sich: Seit der Eröffnung am 4. März 2017 hieß die Mediathek laut Müllmann in 9500 Öffnungsstunden mehr als 420.000 Besucher willkommen. In dieser Zeit seien 500.000 Bücher und Medien ausgeliehen und knapp 4000 Neukunden begrüßt worden. Die Bilanz aus fünf Jahren lässt sich positiv weiter ziehen: So besuchten seit 2017 etwa 11.000 Gäste rund 800 Veranstaltungen, darunter 150 Abend- und 228 Kinderveranstaltungen. Insgesamt 300 Klassen- und Gruppenführungen fanden im Haus statt, außerdem 46 Ausstellungen.