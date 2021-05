Bibliothek in Kamp-Lintfort : Mediathek bleibt weiterhin mit Testoption geöffnet

Kamp-Lintfort Wer vorab keinen Test machen möchte, hat die Möglichkeit das Click & Collect in der Abholstation zu nutzen. Dazu können Bücher und Medien im Online-Katalog reserviert werden und am nächsten Öffnungstag im Eingangsbereich der Mediathek abgeholt werden.

Trotz bundesweiter Notbremse bleibt die Mediathek in Kamp-Lintfort weiterhin geöffnet. Allerdings ist ein Besuch nur mit negativem Testergebnis möglich, welches von zugelassener Stelle bestätigt und nicht älter als 24 Stunden alt sein darf. Wer vorab keinen Test machen möchte, hat die Möglichkeit das Click & Collect in der Abholstation zu nutzen.

Dazu können Bücher und Medien im Online-Katalog reserviert werden und am nächsten Öffnungstag im Eingangsbereich der Mediathek abgeholt werden. Dieser Service ist kostenlos und kann auch per E-Mail oder telefonisch angefragt werden. Die Mediathek hat zu folgenden Zeiten geöffnet: montags, donnerstags und freitags von 14.30 bis 18 Uhr und dienstags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Veranstaltungen können bis auf Weiteres nicht stattfinden. Das Team der Mediathek weist darauf hin, dass die Außenrückgabe auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung steht und bittet um Beachtung der jeweiligen Leihfristen, damit keine Säumnisentgelte anfallen. Verlängerungen sind über den Online-Katalog oder telefonisch möglich. Am Pfingstsamstag, 22. Mai, hat die Mediathek traditionell nicht geöffnet. Über das lange Pfingstwochenende bleibt aus technischen Gründen auch die Außenrückgabe geschlossen. Leihfristen fallen über Pfingsten nicht an.