Generationswechsel in Kamp-Lintfort Maximilian Lipp führt den Stadtsportverband

Maximilian Lipp ist neuer Vorsitzender des Stadtsportverbandes in Kamp-Lintfort. Der Sportlehrer folgt auf Manfred Klessa, der zwei Jahrzehnte lang mit großem ehrenamtlichen Engagement an der Spitze des Verbandes stand. „Seine Expertise und Erfahrungen bleiben weiterhin sowohl im Team des Stadtsportverbandes als auch der Sportjugend erhalten“, teilte der Verband nach seinen Vorstandswahlen am Donnerstag mit.