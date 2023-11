Kriminalität in Kamp-Lintfort Maskierte Einbrecher klingeln an der Haustür

Eine Frau aus Kamp-Lintfort hat vier mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die maskierten Männer hatten sich am Sonntag (12. November) Zutritt zum Garten eines Reihenhauses an der Pappelstraße verschafft. Die 37-jährige Hausbewohnerin war durch Klingeln an ihrer Haustür auf die Männer aufmerksam geworden, die sie dann vor ihrer Terrassentür im Garten entdeckte. Die mittelgroßen Männer trugen Sturmhauben. Sie flüchteten, als die Kamp-Lintforterin sie ansprach. Die Kriminalpolizeisucht Zeugen, die Angaben zu den Maskierten machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 934-0 entgegen.