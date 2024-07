Ämterübergabe in Kamp-Lintfort Markus Schommer ist neuer Lions-Präsident

Im Rückblick auf das vergangene Lions-Jahr wurden die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Kamp und die zweite Weinmesse im Schirrhof hervorgehoben. Die Spenden aus diesen Veranstaltungen sollen in ausgesuchte Projekte in den beiden Städten des Clubs fließen, teilt der Lionsclub mit. Markus Schommer bedankte sich im Namen des Clubs bei Alexander Winzen, für die „souveräne und präsente Leitung“ des Clubs, trotz seines anspruchsvollen und zeitintensiven Berufes.