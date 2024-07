Ämterübergabe im Rotary-Club Kamp-Lintfort Markus Rathmer ist neuer Rotary-Präsident

„The Magic of Rotay“ – unter diesem Motto steht das neue rotarische Jahr des Rotary-Clubs, das mit der feierlichen Ämterübergabe im Restaurant Lufre eingeläutet wurde. Klaus Hegemann, Präsident des nun abgelaufenen Jahres, übergab das Amt sowie die Präsidentenkette an den neuen Präsidenten Markus Rathmer. Hegemann zog in seiner Abschlussrede ein positives Fazit seines Amtsjahrs, das mit einigen Highlights habe begeistern können. Unter dem Motto: „Spirit erleben, mit Leichtigkeit handeln“ wurde zum Beispiel ein Dixiekonzert ins Leben gerufen. Besonders hob er die sozialen Projekte hervor, die der Club tatkräftig unterstützt habe, so zum Beispiel das Gemeinschaftsprojekt „Adventskalender“ mit dem Moerser Rotary-Club, die Verleihung des Hochschulpreises und auch internationale Projekte wie „End Polio Now“ seien unterstützt worden. Markus Rathmer zeigte sich voller Freude auf sein Jahr als Clubpräsident und skizzierte, wie das neue Motto mit Leben erfüllt werden soll, und stellte den prall gefüllten Veranstaltungskalender vor. Der Rotary Club in Kamp-Lintfort hat 40 aktive Mitglieder, die sich ehrenamtlich in der Region betätigen. Es kann jeder Mitglied werden, der sich ehrenamtlich engagieren will.