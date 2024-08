Polizei in Kamp-Lintfort Mann entblößt sich vor einer Frau

Kamp-Lintfort · Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Unbekannter in schamverletzender Weise einer Spaziergängerin gezeigt, die mit ihrem Hund an der Gohrstraße unterwegs war. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

02.08.2024 , 10:37 Uhr

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Freitagmorgen um 6.50 Uhr einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt hat. Die Frau war mit ihrem Hund auf der Gohrstraße spazieren. Dabei hat sie einen Mann gesehen, der einen grauen Mantel trug. Er öffnete den Mantel, darunter trug er nur eine Unterhose. Diese zog er dann auch herunter. Wie die Polizei berichtet, ist der Unbekannte dann Richtung Moerser Straße geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Weitere Zeugen melden sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 9340.

(aka )