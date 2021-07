Vorfall in Kamp-Lintfort : Mann bedroht Polizeistreife mit Kettensäge

Kamp-Lintfort Ein Mann in Kamp-Lintfort hat am Dienstagabend Polizisten mit einer Kettensäge bedroht. Unter einem Vorwand hatte er die Beamten zuvor selbst alarmiert.

Der 42-jährige hatte die Polizei zuvor unter falschem Namen alarmiert, wie die Polizei in Wesel am Mittwoch mitteilte. Er gab demnach an, dass "ein Mann mit einer eingeschalteten Kettensäge in Richtung Schulstraße" liefe. Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen vor Ort an. Er sei unvermittelt und mit erhobener Kettensäge auf sie zugelaufen.