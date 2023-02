Karneval in Kamp-Lintfort Jecke Mallorca-Party mit Sommerhit Layla

Da die Narren im Festzelt ganz aus dem Häuschen waren, als sie Layla im Original hörten, gab „Schürze“ seinen Superhit sogar ein zweites Mal zum Besten, um so seinen gut halbstündigen Auftritt abzuschließen. Die Jecken erlebten am Freitagabend eine Premiere. In Kamp-Lintfort und Umgebung wurde noch nie zur Karnevalszeit eine große Mallorca-Party gefeiert, anders als zum Beispiel im Sommer, wenn bei der Beachparty das Lebensgefühl der Partyinsel an den Pappelsee herüberweht. Die Musik pulsierte ohne Pause, wie auf Mallorca. Die meisten Besucher waren zwischen 18 und 50 Jahren alt und bestens gelaunt, wie auf der Partyinsel, anders als dort allerdings verkleidet. Auf Mallorca leben auch die deutschen Künstler, die neben „Schürze“ bei der jecken Lintforter Mallorca-Party im Rampenlicht standen. Ina Colada singt normalerweise in der Diskothek Oberbayern, Julian Benz in der Freiluftdisko „Mega Park“ sowie Asphalt Anton und Frenzy in der Diskothek Bierkönig. In Kamp-Lintfort legte DJ Daniel Hahn zwischendurch Musik auf. Er ist als einziger kein Dauergast auf Mallorca, hat aber ein Faible für Schlager- und Partymusik.