Mobilitätswettbewerb im Kreis Wesel Kamp-Lintfort macht beim Stadtradeln mit

Es ist wieder soweit: Bereits zum achten Mal beteiligt sich die Stadt Kamp-Lintfort am Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“. Vom 5. bis zum 25. Mai diesen Jahres radeln Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürger im freundschaftlichen Wettbewerb gegen alle weiteren Kommunen im Kreis Wesel. Mitmachen können alle Personen, die in Kamp-Lintfort wohnen, arbeiten, in einem Verein aktiv sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen.