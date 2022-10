Lesung in Kamp-Lintfort : Lyrikerkreis landet mit Limericks einen Volltreffer

Eich Carl, Jutta Langhoff, Günter Neu und Christine Untermöhlen begeisterten die Zuhörer im Schirrhof. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort „Wein, Reim und mehr“ lautete das Motto der Veranstaltung im Kamp-Lintforter Schirrhof, bei der der Humor Vorfahrt hatte. Der Lyrikerkreis feiert in diesem Jahr den 40. Geburtstag. Warum der Kreis so große Beliebtheit erfährt.

Das 40-jährige Bestehen hat der Lyrikerkreis am Wochenende mit einer weiteren Veranstaltung im Kamp-Lintforter Schirrhof gefeiert. „Wein, Reim und mehr“ lautete das Motto. „Ausverkauft“ meldete stolz Vereinsvorsitzende Christine Utermöhlen, denn dieses Programm mit einigen Neuheiten wollte sich keiner der Gäste entgehen lassen. Geblieben ist, dass der örtliche Weinmarkt Wörpel diese Lesung mit einem guten Tröpfchen begleitet.

Neues Element ist die Musik, die das Quartett EigenArtig (Manfred Efler, Heinz Lötters, Godehard Reul und Ralf Raber) mitservierte. Die Lesung hatte es in sich, sorgte für gute Laune und lud zu manch kuriosen Begegnung ein, die Erich Carl, Herbert Häusler, Jutta Langhoff wie Christine Utermöhlen zum Besten gaben. Mancher Betrag gab sich derb bis frivol. So beispielsweise die von Herbert Häusler. Er sorgte mit seinem bayrischen Zungenschlag für manchen Lacher. „Wenn das alles Lyrik ist“, meinte mancher Gast, der zugleich so die Leichtigkeit dieser Gattung für sich entdeckte.

Die Lyriker schöpften aus dem Vollen. Die kleinen mitmenschlichen Begegnungen standen im Mittelpunkt, beispielsweise Gespräche zwischen drei Müttern, die über die grandiosen Karrieren ihrer Söhne ins Prahlen gerieten, Erlebnisse in den Familien und mit Hausspinnen ganz nach dem Motto des Lyrikerkreises: „Schreiben, was man erlebt.“ Den Erfolg von 40 Jahren sieht Christine Utermöhlen in dem handlichen Format. „Wir haben beim Weinmarkt Wörpel angefangen, saßen bei einem Glas Wein auf Weinkisten und freuten uns mit unseren Gästen über die heiteren und besinnlichen Beiträge aus den eigenen Reihen und über Gastbeiträge. Das ist unsere eigentliche Erfolgsgeschichte“, freute sich Christine Utermöhlen. „Ziel all unserer Veranstaltungen ist immer gewesen, dass unsere Gäste mit einem Lachen nach Hause gehen. Das haben wir geschafft.“

Zum wiederholten Mal trafen sich die Freunde des Lyrikerkreises in diesem Jahr im Schirrhof. „Das ist im Gegensatz zu den Weinkisten schon komfortabler. Schließlich sind wir auch alle ein bisschen älter geworden. Hinzu kommt, dass dieser große Kreis überhaupt keinen Platz im Weinmarkt gefunden hätte“, so die Vorsitzende. Wie überall hat auch die Pandemie dem Lyrikerkreis zugesetzt. Veranstaltungen brachen weg, das Vereinsgeschehen drohte einzuschlafen. Die Freude am Formulieren kleiner Alltagserlebnisse, das Reimen, das Vortragen vor Publikum blieb der laufende Motor im Lyrikerkreis, so dass jetzt das 40-jährige Bestehen mit neuen Gästen und Stammpublikum gefeiert werden konnte.