Kiesabbau in Kamp-Lintfort : LVR-Grüne diskutieren alternative Baustoffe zum Beton

Kamp-Lintfort Der Arbeitskreis „Bauen und Umwelt“ der Grünen Fraktion im Landschaftsverband Rheinland tagte in Kamp-Lintfort. Die Kulturlandschaft am Niederrhein werde durch den Kiesabbau verändert, sagen die Mitglieder. Es müsse nun die Reißleine gezogen werden. Das sind aus ihrer Sicht die Alternativen zum Baustoff Beton.

„Es gibt Alternativen zu Beton und Kies“, betont Johannes Tuschen, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Bauen und Umwelt der Grünen Fraktion im Landschaftsverband Rheinland . Diese Alternativen waren ein zentrales Thema in der Klausurtagung des Arbeitskreises. Der tagte am Donnerstag im Rokokosaal des Klosters Kamp in Kamp-Lintfort. Der Ort war bewusst gewählt: „Die Kulturlandschaft hier in Kamp-Lintfort und in den Nachbarstädten wird durch den Kiesabbau dramatisch verändert. Das darf nicht so weitergehen. Es muss die Reißleine gezogen werden“, betont denn auch Rolf Fliß, Vorsitzender des Arbeitskreises. „Der Blick wird noch immer nicht auf die Alternativen zum Kiesabbau gelegt. Stattdessen setzt die Landesregierung die Vorsorgezeiträume für Sand und Kies von 20 auf 25 Jahre hinauf. Dabei ist die laufende Klage gegen den Landesentwicklungsplans noch nicht beschieden. Auch diese Frage wäre dort zu klären“, fügt Dietmar Heyde hinzu, grüner Bürgermeister der Stadt Rheinberg. Auch für die Kamp-Lintforter Nachbarstadt sieht der aktuelle Entwurf des Regionalplans neue und große Abgrabungsbereiche vor.

„20 Prozent unserer städtischen Flächen sind durch den Kiesabbau betroffen“, sagt Heyde. Ein wichtiges Thema der Klausurtagung des Arbeitskreises lautete deshalb nicht von ungefähr „Cradle to Cradle“. Dahinter verbirgt sich ein Ansatz, eine Bewegung für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft. Recycling ist das Stichwort. „Länder wie Österreich und die Niederlande machen es uns seit langem vor. Bei Cradle to Cradle kann bis zu 50 Prozent Beton eingespart werden“, betont Tuschen. Auch der Landschaftsverband Rheinland sei in dieser Hinsicht vorbildlich und realisiere viele Projekt heute in Holzbauweise. Tuschen nennt als Beispiel die Mühlengastronomie des APX in Xanten und ein Internatsgebäude in Euskirchen. Hubert Kück, Fraktionsvorsitzender der grünen Kreistagsfraktion in Wesel, sieht jedoch weitere gravierende Folgen durch den Kiesabbau: „Es gehen immer mehr landwirtschaftliche Flächen in einer intakten bäuerlichen Kulturlandschaft verloren. Irgendwann rächt sich das.“