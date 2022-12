Neue Logistik-Ansiedlung Heineken lagert Bier ab Herbst 2023 in Kamp-Lintfort

Amsterdam ist seit 1864 Sitz der Brauerei Heineken. Kamp-Lintfort wird ab Ende 2023 Standort für ein großes Lager der niederländischen Brauereigruppe sein, die sich seit den 1990er zum größten Brauer der Niederlande entwickelt hat. Sie ist unter anderem an der Paulaner Brauerei Gruppe beteiligt, zu der wiederum die Kulmbacher Brauerei im fränkischen Kulmbach sowie die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei im badischen Donaueschingen gehören. Am Vinnmannsweg, 300 Meter südwestlich der Ebertschule, war am Donnerstag Spatenstich für die entsprechende Halle, die mit einer Fläche von 18.850 Quadratmetern so groß ist wie zwei Fußballfelder.