Einsatzübung in Kamp-Lintfort Feuerwehr probt den Ernstfall am Eschweg

(aka) Die Löscheinheiten Kamperbrück, Hoerstgen und Saalhoff haben den Ernstfall geprobt. Das angenommene Szenario war ein Verkehrsunfall am Eschweg mit zwei beteiligten Fahrzeugen, in denen sich mehrere Personen in einer Notlage befanden und zum Teil von der Feuerwehr befreit werden mussten. Der Einsatzleiter teilte dazu die Einsatzstelle in Abschnitte ein, in welchen die Löscheinheiten gemeinsam eine Menschenrettung und Maßnahmen zum Brandschutz durchführten. „Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut“, freut sich Bernd Lehmkuhl, Führungskraft der Kamper Löscheinheit. „Man kennt sich und arbeitet Hand in Hand, dafür sind gemeinsame Übungen wichtig“, ergänzt Lehmkuhl. Eine möglichst realistische Lagedarstellung sei von großer Bedeutung, was den Einsatzkräften auch in einer Übung viel abverlange.