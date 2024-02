Zehn Winzer stellen sich vor Lions Club lädt zur Weinmesse in den Schirrhof ein

Anlass genug für den Lions Club, zum zweiten Mal eine Weinmesse zu planen. Sie findet statt am Samstag, 27. April. Veranstaltungsort ist wieder der Schirrhof Friedrich-Heinrich-Allee 79 C, in Kamp-Lintfort. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Sponsoren seien gefunden, und die Winzer freuten sich wieder dabei sein zu können. Für musikalische Untermalung der Messe wird die Band Acoustic Lounge aus Kamp-Lintfort sorgen. In der Zeit von 12 bis 19 Uhr besteht am 27. April die Möglichkeit, bei zehn verschiedenen Winzern aus Anbaugebieten der Pfalz, Südpfalz, Rheinhessen, Nahe, Mosel und Ahr deren aktuelle Weiß- und Rotweine zu probieren und persönlich mit ihnen in Kontakt zu treten.