Fitness in Kamp-Lintfort : LTV startet eine Kampagne für den Sport

Der mitgliederstärkste Sportverein in Kamp-Lintfort möchte die Menschen in Bewegung bringen. Foto: Lintforter Turnverein

Kamp-Lintfort Unter dem Motto „Wir machen fit!“ veranstaltet der Lintforter Turnverein ein digitales Sportfest für jung und alt. Den Auftakt machen Bewegungsangebote für Kinder bis zum Grundschulalter.

Der Lintforter Turnverein startet eine Kampagne für den Sport. Der mitgliederstärkste Verein in Kamp-Lintfort, der sportliche und soziale Angebote für alle Altersklassen bietet, möchte unter der Überschrift „Wir machen fit!“ alle Bevölkerungsgruppen im Laufe des Jahres einladen, sich wieder vermehrt dem Sport zu widmen. Den Anfang machen dabei die sogenannten „Minis“, Kinder bis zum Grundschulalter. Mit der Unterstützung aus Politik, Verwaltung und lokalen Netzwerkpartnern findet am 27. und 28. März das erste digitale Sportfest des Lintforter Turnvereins statt. Auf den Social Media Kanälen des Vereins werden kleine Bewegungseinheiten vorgeführt und zum Nachmachen eingeladen. Unter allen Teilnehmenden, die sich durch Fotos, Videos, Kommentare oder per E-Mail vernetzen, werden acht Jahresmitgliedschaften verlost. Das Projekt wird in der ersten Veranstaltung von Frau Birgit Ullrich, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses im Kamp-Lintforter Rat, als Schirmherrin begleitet. Im Verlauf des Jahres werden auch die Jugendlichen und Senioren vor Ort eingebunden. Wichtiger Netzwerkpartner ist dabei der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen (BRSNW). Der Dachverband unterstützt den Lintforter Turnverein als Inklusionspartner bereits seit vielen Jahren. Aktionen für die Jugendlichen und Bewegungsangebote für die Senioren sind im Herbst geplant.Nach der langen Zeit ohne soziale Kontakte ist das Ziel dieser Kampagne, wieder mehr Bewegung in den Alltag zu bringen.