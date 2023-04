Linken-Fraktion Kamp-Lintfort fordert Antworten nach TV-Sendung „Mosquito-Geräte“ – Politik war nicht informiert

Der Einsatz sogenannter Mosquito-Hochtöner durch die Stadt Kamp-Lintfort wird zum Politikum. Die Fraktion Die Linke hat dazu dem Bürgermeister einen Fragenkatalog vorgelegt. Sie fordert Aufklärung darüber, welches Zubehör erworben wurde, wie hoch der Kaufpreis sowie die Montage- und Wartungskosten waren. Die Fraktion möchte auch wissen, in welchen Zeitraum die Geräte in Gebrauch waren, ob Alternativen in Betracht gezogen wurden, ob das System unbedenklich für die Gesundheit sei und ob eventuell Tiere gestört werden. Abschließend fragen die Linken, warum die Politik nicht informiert worden war.