Politik in Kamp-Lintfort : Linke kritisieren „Beton- und Steinwüste“ am Karl-Flügel-Platz

Der Karl-Flügel-Platz mit (rechts) Wohnhaus-Neubaten und (links) dem Rathaus im Juli 2021. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Fraktion würde den Platz im Herzen Kamp-Lintforts gerne insektenfreundlich begrünt sehen. Sie hat sich mit Fragen an die Stadtverwaltung gewandt. Diese hat sich bereits in der Vergangenheit gegen eine Insektenweide am Karl-Flügel-Platz ausgesprochen.