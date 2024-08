Autoverkehr in Kamp-Lintfort Linke fordern Tempo 30 auf der Ebertstraße

Die Linksfraktion will die Altsiedlung in Kamp-Lintfort sicherer machen und fordert in einem Antrag an die Stadtverwaltung verkehrsberuhigende Maßnahmen ein. So soll in erster Linie die Geschwindigkeit auf den Straßen der Kolonie reduziert werden. Ziel sei es die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hintergrund: Anwohner hatten sich an die Linken mit der Frage gewendet, ob eine Reduzierung des Tempos in der Altsiedlung möglich wäre.