Gewässer-Bewirtschaftung in Kamp-Lintfort : Lineg legt ihre Umweltziele für 2021 fest

Die naturnahe Gestaltung von Gewässern ist ein Thema. Foto: Lineg

Kamp-Lintfort Der Klimawandel, die Gewässer-Bewirtschaftung und ein Pilotvorhaben zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm beschäftigen aktuell die Genossenschaft mit Sitz in Kamp-Lintfort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Lineg hat ihre Umweltziele für das Jahr 2021 festgelegt. Fast 40 Vorhaben sollen im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses umgesetzt werden. Die hausinterne Abstimmung hat Umweltkoordinatorin Claudia Brandstätter übernommen. Zu den geplanten Maßnahmen gehören laut Genossenschaft unter anderem die weitere Steigerung der Gas- und Eigenstromproduktion an Kläranlagen, fortführende Betriebsoptimierungen von Pumpanlagen, die naturnahe Umgestaltung von ufernahen Flächen an Gewässern und Beteiligungen an Forschungsvorhaben im Bereich des Umweltschutzes sowie eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung von regenerativen Energiequellen an ausgewählten Standorten.

Die Umweltziele seien fester Bestandteil des Umweltmanagement-systems „Emas“. An dieser regelmäßigen Überprüfung des betrieblichen Umweltschutzes beteilige sich die Genossenschaft freiwillig seit dem Jahr 2003, damals als erster Wasserwirtschaftsverband in Nordrhein-Westfalen, heißt es im Newsletter der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft. Zuletzt sei die Lineg im Herbst 2020 von einem externen Umweltgutachter kontrolliert worden – und das „Emas“-Gütesiegel zum wiederholten Mal bestätigt worden. Der Klimawandel sei längst auch im Verbandsgebiet der Lineg angekommen. Die wochenlange Trockenheit in den beiden vergangenen Sommern sowie mehrere lokale Starkregenereignisse in den zurückliegenden Jahren seien nur zwei Beispiele für mögliche Folgen. Die klimatischen Veränderungen erforderten auch eine neue Strategie bei der Bewirtschaftung von Gewässern, teilt die Genossenschaft in ihrem Newsletter mit. Die Lineg habe darauf mit der Gründung des Fachbereichs 230: Operatives Gewässermanagement reagiert.

Die neue Abteilung sei ein Zusammenschluss der bisherigen Bereiche Gewässerbetrieb, Gewässerunterhaltung und Arbeitsvorbereitung Gewässer. Das Team von 22 Kollegen sowie zurzeit vier auszubildenden Wasserbauern werde von der Bauingenieurin Lena Horn geleitet.

Früher sei das oberste Ziel von Gewässerpflege gewesen, den ausgebauten Zustand, aufrecht zu erhalten, damit Wasser schnell und sicher abfließen kann. Ein sicherer Abfluss, sprich ein Schutz vor unkontrollierten Überflutungen, sei immer noch das wichtigste Ziel – daneben spiele heutzutage auch die Ökologie eine entscheidende Rolle. Die naturnahe Umgestaltung von Gewässern, um Pflanzen und Tieren einen ökologisch wertvollen Lebensraum zu bieten, erbebe sich aus den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Auch das Forschungsprojekt „Amphore“ nehme konkrete Formen an. Bei dem Pilotvorhaben geht es um die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm. Daran beteiligt sind fünf Wasserwirtschaftsverbände aus NRW, darunter die Lineg, sowie Wissenschaftsinstitute aus ganz Deutschland, gefördert wird es durch das Bundesforschungsministerium.