Die Geschichte der Zisterzienser in Kamp-Lintfort : Lieblingsstücke aus der Schatzkammer

Kamp Lintfort Zum fünften Mal nahm das Museum Kloster Kamp am Internationalen Museumstag teil. Peter Hahnen sorgte mit einer Kurzführung für geballtes Interesse. Der Museumschef lenkte den Blick auf wenige Lieblingsstücke.

Mit dem Wissen um Agatha und der Klostergründung 1123 durch die Zisterzienser betritt die Gruppe das Skriptorium der Schatzkammer. Hahnen ist in seinem Element, erzählt vom wertvollen Pergament, auf dem Schreibfehler mit Bimsstein getilgt wurden und der Bedeutung, die Kamp früh mit seinen reich verzierten Schriften erlangte. Macht, Einfluss und Blüte vereinen sich, wie sich in den Ölgemälden zeigt, „jedoch mit dem Hinweis, göttlicher Segen sollte vorausgesetzt sein“, so Hahnen, der die rund 100 Klosterneugründungen anspricht. Sein Publikum tauchte immer tiefer in die Geschichte ein, erfuhr von der zweimaligen Vertreibung der Mönche, dem Neustart um 1650. Kloster Kamp erlangte mit der Auslegung von weltlichen Ereignissen Ruhm. „Kamp war damals auf dem Stand der Zeit, ganz nach dem Motto, wenn Gott Gehirn gegeben hat, sollte es genutzt werden“, so Hahnen. Eine Position, die schnell die Opposition auf den Plan rief. Napoleon sorgte ab 1802 für die Verweltlichung kirchlicher Besitztümer. Die Säkularisierung führte Kamp beinahe in die Bedeutungslosigkeit. Die Gebäude verfielen, nur Kirche und Krankentrakt blieben. „Die Bibliothek von Kamp wurde in Duisburg verkauft, Bilder, Figuren und Skulpturen zum Teil zerstört“, so Hahnen. Erst 1955 kehrte mit den Karmelitern aus den Niederlanden klösterliches Leben zurück. „Man kann dieses Beispiel für Verständigung und Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Berg gar nicht hoch genug einschätzen“, führte er aus. Ein Grund, warum er auf dem Berg die Europafahne wehen lässt.