Spendenbereitschaft in Kamp-Lintfort Libra organisiert Hilfstransport

Die Wählergemeinschaft Libra in Kamp-Lintfort bedankt sich für die große Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Angesichts der humanitären Katastrophe hatte auch die Wählergemeinschaft beschlossen, einen Beitrag in Form einer Spendenaktion zu leisten. „Die große Hilfsbereitschaft und Anteilnahme der Bürger in Kamp-Lintfort und der Nachbargemeinden haben wir ab der ersten Sekunde gespürt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dank der Unterstützung sei es gelungen, bereits nach dem ersten Tag vier Ladungen voller Hilfsgüter per Flugzeug und Lkw in die betroffenen Gebiete zu bringen. „Bereits nach zwei Tagen erhielten wir die Bestätigung, dass unsere ersten Sachspenden angekommen sind“, heißt es.