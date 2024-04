Verkehr in Kamp-Lintfort Libra kritisiert Raserei auf der Ebertstraße

(aka) „Die Raserei auf der Ebertstraße nimmt kein Ende“, berichtet die Fraktion „Libra“ in einer schriftlichen Anfrage an die Stadtverwaltung. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Ebertstraße würden die dort lebenden Bewohner seit langer Zeit beschäftigen. Auf der Höhe des Rewe-Marktes komme es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Die Hilferufe der Bürger würden aber nicht gehört. Deshalb hätten sie sich an „Libra“ gewandt. Aus den Beschwerden würden sich für die Fraktion Fragen ergeben, die die Stadtverwaltung beantworten soll. Die Politiker wollen wissen, wie viele Unfälle seit der Eröffnung des Rewe-Markts auf der gesamten Strecke der Ebertstraße statistisch registriert worden seien und wie viele Unfälle seit der Eröffnung des Rewe-Markts insbesondere in Höhe des Eeschäftes auf der Ebertstraße und der Kreuzung Ebertstraße/Franzstraße. „Hat sich im Rahmen des verkehrlichen Monitorings für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Ebertstraße/Franzstraße die Erforderlichkeit, wie im Bebauungsplan LIN 164 festgehalten, ergeben?“, heißt es weiter. Und: „Ist laut Verwaltung die Aufstellung einer digitalen Geschwindigkeitsanzeige in Höhe des Rewe-Marktes oder die Aufstellung eines mobilen Blitzers der Polizei auf der Eberstraße erforderlich/möglich?“