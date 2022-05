Leseförderung in Kamp-Lintfort : Libra beantragt öffentliche Bücherschränke

Öffentliche Bücherschränke so wie dieser in Mönchengladbach möchte Libra auch in Kamp-Lintfort aufstellen. Foto: Carsten Pfarr

Kamp-Lintfort Geeignete Standorte sind aus Sicht der Wählergemeinschaft der Zechenpark und der Karl-Flügel-Platz in Kamp-Lintfort: Solche Bücherschränke ermöglichten den Bürgern, so Libra, Bücher kostenlos, anonym und ohne Formalitäten auszuleihen.

Die Wählergemeinschaft Libra möchte öffentliche Bücherschränke zur kostenfreien Nutzung in der Stadt installieren. Einen entsprechenden Antrag hat sie gestellt. Geeignete Standorte sind aus ihrer Sicht zunächst der Zechenpark sowie der Karl-Flügel-Platz. „Ein öffentlicher Bücherschrank ermöglicht es den Bürgern, Bücher kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten anzubieten“, heißt es im Antrag. Somit habe jeder Bürger die Möglichkeit, diesen Schrank aufzusuchen und sich Bücher auszuleihen. Außerdem könnten so jederzeit bereits gelesene oder ausgediente Bücher kostenlos der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Leseangebote erneuerten sich im Bücherschrank immer wieder von selbst, ohne dass eine besondere Arbeit verrichtet werden müsse. Das Konzept sei Anfang der 1990er Jahre entwickelt worden und habe seitdem mehrere Auszeichnungen erhalten. „Ebenso erfährt man aus vielen Städten positive Resonanz über diese Art von Bibliothek“, teilt Libra in einer Pressemitteilung mit. Die Herstellung des Bücherschrankes könne in Zusammenarbeit mit den städtischen Beschäftigungsinitiativen kostengünstig geschehen oder in Kooperation mit Schulen in Projekttagen.