Politik in Kamp-Lintfort : Liberale wollen weiblicher werden

Der FDP fehlen die weiblichen Mitglieder, sagt Stephan Heuser. Foto: FDP Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die FDP Kamp-Lintfort bietet Frauen Schnuppermitgliedschaften an. Gemeinsam mit Anwohnern setzen sich die Liberalen außerdem für den Erhalt eines Spielplatzes ein. Im Januar soll eine Unterschriftenliste im Rathaus übergeben werden.

Die FDP in Kamp-Lintfort will 2022 mehr Frauen für den Ortsverband gewinnen: „Uns fehlen weibliche Mitglieder und damit ihre Themen und ihre Herangehensweisen“, sagt Stephan Heuser, Vorsitzender des Stadtverbandes. Die Liberalen bieten Frauen deshalb Schnuppermitgliedschaften an, damit sie herausfinden können, ob die Kommunalpolitik ihnen liegt: „Jede entscheidet selbst, wie viel zeitlicher Aufwand entstehen darf“, wirbt Heuser. Interessierte könnten sich sowohl thematisch als auch organisatorisch einbringen. Eine Vorstandstätigkeit oder perspektivisch eine Ratsmitgliedschaft seien ebenso möglich. Aber auch passive Mitglieder seien willkommen, erklärt Heuser.

Mit der Entwicklung des Ortsverbandes zeigt sich der Vorsitzende zufrieden. Acht neue Mitglieder habe man 2021 dazu gewonnen. Das Durchschnittsalter liege aktuell bei 46 Jahren. Im Stadtrat wollen sich die Liberalen weiterhin für „kostenbewusste Entscheidungen“ einsetzen und die „Wirkung beschlossener Projekte genau hinterfragen“. Die Digitalisierung der Verwaltung bleibt aus Sicht der FDP ein wichtiges Thema, um den Service für die Bürger zu verbessern, Entscheidungen zu beschleunigen und die städtischen Angestellten von Routineaufgaben und Bürokratie zu entlasten. Heuser bedauert, dass für dieses Themenfeld kein Fachausschuss installiert worden sei. Die SPD habe diese Forderung seiner Fraktion abgelehnt. Als positiv wertet der FDP-Vorsitzende auch die Entwicklung der Jungen Liberalen.

So wurden Ende 2021 die Kamp-Lintforter Marvin Bergmann als stellvertretender Vorsitzender und Niclas Conrath als Beisitzer in den Kreisvorstand der jungen Liberalen gewählt. In seinem Rückblick berichtet Heuser auch über die Arbeit im Stadtrat unter Corona-Bedingungen. Seine Ratsfraktion habe sich digital über GoToMeeting getroffen und sei so jederzeit arbeitsfähig gewesen. Er bedauert, dass die Initiative seiner Fraktion für „vielfältige Einkaufsmöglichkeiten“ im Stadtrat zwar lebhaft diskutiert, aber nicht aufgegriffen worden sei.