Ernst-Reuter-Schule in Kamp-Lintfort Lia Kwiatkowski ist die beste Vorleserin

Vorlesen vor Zuhörern benötigt neben Lesekompetenz auch eine Menge Mut. Den haben die Ernst-Reuter-Schüler bewiesen: Nach einer Vorrunde in den eigenen Klassen traten die zwölf besten Vorleserinnen und Vorleser der vierten Schuljahre gegeneinander an. In der ersten Runde lasen alle Teilnehmer einen eigenen, geübten Text vor. Für die zweite Runde wurden Umschläge mit unbekannten Texten gezogen. Die Jury, bestehend aus Yvonne Frericks (Leiterin der Mediathek), René Schneider (Vorstand des Vereins LesArt und MdL) und Silke Roth (Schulleitung), hatte es nicht leicht. In fünf verschiedenen Bereichen, die alle für gutes Vorlesen unerlässlich sind, mussten sie Punkte vergeben. Jedes Kind erhielt als Geschenk eine Jutetasche der Ernst-Reuter-Schule, gefüllt mit Spenden von Buchverlagen und der Firma Michelbrink. Der Förderverein der Ernst-Reuter-Schule finanzierte für die drei bestplatzierten Kinder Buchgutscheine der Kamp-Lintforter Buchhandlungen. Der erste Platz ging an Lia Kwiatkowski, der zweite Platz an Greta Zanders und über den 3. Platz freute sich Simon Kühn.