Lange Nacht der Industriekultur in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintfort legt eine Extraschicht ein

Kamp-Lintfort Der Zechenpark ist neuer Spielort der „Extraschicht“. Die Stadt Kamp-Lintfort beteiligt sich am 25. Juni zum ersten Mal an der „langen Nacht der Industriekultur“. Die Besucher dürfen sich auf ein spannendes Bühnenprogramm freuen.

Zweimal musste das in der Region größte Kulturfest, die Extraschicht, seinen 20. Geburtstag wegen Corona verschieben, umso freudiger darf jetzt endlich gefeiert werden. Am 25. Juni bietet die „Nacht der Industriekultur“ diesmal an 43 Spielorten in 23 Städten eine bunte Palette von spannenden Kulturereignissen, darunter zum ersten Mal auch in Kamp-Lintfort. Am Dienstag stellte Susanne Toussaint, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung , das Programm gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Landscheidt, dem Ersten Beigeordneten Christoph Müllmann, sowie Vertretern der Ruhrtourismus GmbH und der beteiligten Sponsoren auf dem Quartiersplatz im Zechenpark vor.

Danach können sich die Besucher am 25. Juni in Kamp-Lintfort zwischen 17 und ein Uhr an gleich zwei Stellen, nämlich auf dem Quartiersplatz am alten Zechenturm und wenige hundert Meter weiter am neuen Kulturzentrum Schirrhof auf ein unterhaltsames Bühnenprogramm und weitere spannende Aktionen freuen. So werden am Schirrhof die Coverband Luke Vito aus Moers und die Kamp-Lintforter Rapper El Postre und auf der Quartiersplatz-Bühne die Band Headempty aus Alpen, die Neukirchen-Vluyner Sängerin und Songwriterin Angelina Kalke und die Rheinberger Band Zauberlehrling zu hören sein.