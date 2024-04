Buchvorstellung und Ausstellung in Kamp-Lintfort Lebensgeschichten von Einwanderern der ersten Generation

„Die Welt war für mich leer, ich habe geweint, als ich am 25. Januar 1970 in Kamp-Lintfort aufgewacht bin. Alles war anders, so fremd und schwierig“, erzählte Emine Karakus. „Es würde den Rahmen sprengen, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Heute bin ich stolz, hier sein zu dürfen“, betonte sie im Rahmen von zwei Buchvorstellungen, die die Awo herausgegeben hat. In beiden Büchern und einer Fotoausstellung geht es um „Gastarbeiter“, wie sie in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik genannt wurden. Dabei ist der Schirrhof, der knapp einen Kilometer südlich des großen Lintforter Förderturms liegt, selbst ein Teil der regionalen Bergbau- und Einwanderungsgeschichte, wo einstmals Bergleute ausgebildet wurden.