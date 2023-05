Bunter Jahrmarkt in Kamp-Lintfort Schlangen zum Start der Vatertagskirmes

Er erlebte mit, wie in den 1990er Jahren die Kirmes von dort in die Innenstadt weiter wanderte, wo sie sich heute noch befindet. Sie erstreckt sich von der Querspange über den Prinzenplatz bis zur verbreiteten Moerser Straße, auch wenn 2022 die Diskussion begann, die Vatertagskirmes auf den einstigen Parkplatz des Lintforter Bergwerks zu verlegen. Dieser liegt an der Einmündung des Bendstegs in die Friedrich-Heinrich-Allee, wo im Februar 2023 ein „weißes Zirkuszelt“ für den Karneval stand. „Für eine Kirmes reicht dort die Infrastruktur nicht aus“, sagte Marlies Pousen vom städtischen Ordnungsamt am Rande der Kirmeseröffnung am Donnerstag. „Strom- und Wasserversorgung müssten gelegt werden. Das würde sich nicht rechnen, weil das Gebiet in den nächsten Jahren bebaut werden soll.“