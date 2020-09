Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Landfrauen-Einsatz für den Bienenschutz

Landesgartenschau in Kamp-Lintfort

KAMP-LINTFORT Der Rheinische Landfrauenverband zog mit 14 Ständen das Publikum der Landesgartenschau magisch an. Auf dem Forum Landwirtschaft drehte sich alles um die Bienen und ihren Schutz. Gleichzeitig endete die Bienenkampagne.

Gut besucht wurde am Wochenende das Forum Landwirtschaft auf der Landesgartenschau. Der Rheinische Landfrauenverband lud zum Aktionstag „Landfrauen-Schwärmerei“ nach Kamp-Lintfort ein. Ein Motto, das zwar leicht und luftig daherkommt, es aber in sich hat, wie Jutta Kuhles, Präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbandes, und Waltraud Krüger, Vorsitzende vom Kreisverband Wesel, bestätigten.

Neben verschiedenen Ständen mit Quiz, Informationen über bienenfreundliche Stauden, Insektenschutz oder Imkerzubehör stand der Austausch im Vordergrund. „Unsere Angebote für die Gäste dienen als Türöffner“, sagen Jutta Kuhles und Waltraud Krüger über die Bandbreite der Themen. Heikle wie polarisierende Themen, wie der Einsatz von Spritzmitteln, kamen zur Sprache. „Wir müssen dann unterschiedliche Argumente zur Landwirtschaft und unserer Arbeit aushalten können und im Gespräch gleichzeitig die Balance herstellen“, sagt Kuhles, der es gefällt, auf diese Weise mit den Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen Argumente auszutauschen.

Die Organisation Rund 15.000 Mitglieder organisieren sich auf Orts- und Kreisebene im Rheinischen Landfrauenverband. An Natur und Landwirtschaft Interessierte können in den Ortsvereinen Mitglied werden. Regelmäßig informieren die Landfrauen aus dem Kreis Wesel während der Laga die Gäste über den Bienenschutz.

Dazu gehöre der immer gemachte Vorwurf, die Landwirtschaft trage wesentlich zum Insektensterben bei. Ein Vorwurf, gegen den Landfrauen sich praktisch zur Wehr setzen und zu Felde ziehen. Nicht von ungefähr tragen sie seit der Gründung der Landfrauenbewegung vor rund 110 Jahren in Ostpreußen die Biene als Qualitätssiegel für ihre Hofprodukte wie als Verbandssymbol am Revers.

Hinzu kommen agrartechnische Maßnahmen wie die Anlage von Blühstreifen als Bienenfutter, die Pflege von Hecken und Streuobstwiesen. „Uns liegt sehr viel daran, dass das Zusammenspiel im Bienenschutz, der Austausch und die Kooperation von Landwirt, Gärtner und Imker funktioniert“, so die Präsidentin. Landwirt und Imker profitieren davon, wenn auf Absprache Bienenstöcke am Rapsfeld oder an den Obstplantagen aufgestellt werden. Beispielsweise freuen sich Obstanbauer über eine höhere Bestäubungsrate, der Imker über sortenreinen Honig.