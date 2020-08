Laga 2020 in Kamp-Lintfort : Landesgartenschau wird bis zum 25. Oktober verlängert

Kamp-Lintfort Die Laga-GmbH rechnet mit einem zusätzlichen Besucheraufkommen von 25.000 bis 30.000 Gästen im zweiwöchigen Verlängerungszeitraum.

„Wir wollen unseren Gästen auch während der Herbstferien noch Zeit geben, unsere schöne Landesgartenschau zu besuchen“, erklärt Christoph Landscheidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Gartenschaugesellschaft und Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort. Seit Freitag stehe die Entscheidung, die in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und der Stadt Kamp-Lintfort getroffen wurde, fest, die Gartenschau bis zum 25. Oktober 2020 zu verlängern. „Nun können wir in die weitere Planung für die zusätzlichen zwei Wochen Ausstellungszeit einsteigen“, sagt Gartenschaugeschäftsführer Martin Notthoff im Hinblick auf ergänzende Veranstaltungen und Erweiterungen in der Pflanzplanung. Dies sei natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Den Pflanz- und Pflegeaufwand beziffert die Gartenschaugesellschaft mit 80.000 bis 100.000 Euro. Die zusätzlichen Kosten für Personal und den Geschäftsaufwand werden auf 20.000 Euro geschätzt, der Aufwand für Kasse und Security mit insgesamt 50.000 Euro. Die Gartenschau gGmbH erwartet ein zusätzliches Besucheraufkommen von 25.000 bis 30.000 Gästen im zweiwöchigen Verlängerungszeitraum. Besonders für die Dauerkartenbesitzer lohne sich diese Verlängerung, so Notthoff. Durch die verspätete Öffnung des Geländes (5. Mai statt 17. April), bedingt durch die Corona-Pandemie, können so die fehlenden Wochen nachgeholt werden. „Nun können wir unseren Besucherinnen und Besuchern sogar noch die Schönheit des Herbstzaubers am Niederrhein, in unserem Zechenpark und im Kamper Gartenreich, präsentieren“, zeigt sich der Bürgermeister erfreut.