Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Laga setzt 225.000 Blumenzwiebeln

Foto: Imma Schmidt

Jetzt wird gepflanzt: Blütenbänder, Blütenteppiche, Blütenwiesen- und –beete … 225.000 Blumenzwiebeln und 22.000 Stauden kommen jetzt im Herbst vor allem im Zechenpark in die Erde – dazu der Wechselflor im Frühjahr und im Sommer.

Blütenpracht dort, wo früher Kohle gefördert wurde: „Wir pflanzen hier im Zechenpark auf und um die Erd­skulpturen riesige lineare Blütenzwiebelfelder – in diesen Dimensionen habe ich so etwas noch nie auf einer Gartenschau gemacht“, das erklärt Christine Orel, Landschaftsarchitektin und Pflanzplanerin aus Herzogenaurach.

Gemeinsam mit Mitarbeiterin Annaca Kröner hatte sie sich die Mammutaufgabe vorgenommen, von Montag bis Mittwoch im gesamten Laga-Gelände aus gelben, roten und grünen Säckchen und riesigen Kartons des Pflanzenlieferanten Lubbe aus Lisse (NL) Tulpen-, Zierlauch-, Narzissen- oder Iriszwiebeln entsprechend ihrer Planung auszulegen. Das Gartenbauunternehmen Hörsch aus Nickenich hat die Pflanzung in die vorbereiteten Beete übernommen, THK Freianlagen aus Münster kümmert sich aktuell um die Stauden auf dem Quartiersplatz. Christine Orel geht es in ihren teilweise streng linear ausgelegten Beetformationen und schnurförmig und in Reihen ausgelegten Zwiebelsorten darum, „die strenge Architektur der Erdskulptur abzubilden“. Sie will dieser „Kunstlandschaft“ mit wenigen Bestandsbäumen, die sie als „tolle Herausforderung“ begreift, diesem „besonderen Geist des Ortes“, ein wiedererkennbares Bild geben.

Flaniere der Besucher an den Beeten vorbei, ergeben sich durch unterschiedliche Blütenformen, -größen und -höhen immer neue Bilder. „Das schafft wechselnde Perspektiven, Blicke verschieben sich und locken so, immer weiterzugehen und das Gelände ganz zu entdecken“, so Christine Orel. Die 57-Jährige hat schon rund 50 Bundes- und Landesgartenschauen im In- und Ausland mit viel Begeisterung für die immer wieder neue Aufgabe, enormem Fachwissen und viel Erfahrung in einem jeweils für den Ort kreierten Stil pflanzlich gestaltet.